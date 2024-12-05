التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رئيس الوفد العسكري الفرنسي في اجتماعات اللجنة الخماسية المولجة مراقبة وقف اطلاق النار الجنرال غيوم بونشان في السراي الحكومي. وفي خلال الاجتماع اكد رئيس الحكومة ان"اولويات الموقف اللبناني هي وقف اطلاق النار والخروقات الاسرائيلية وانسحاب الجيش الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب".

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي التقى رئيس الوفد العسكري الفرنسي باجتماعات لجنة المراقبة: الأولوية لوقف إطلاق النار والخروقات الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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