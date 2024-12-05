الجيش الإسرائيلي: نجري عمليات بحث وتمشيط للاشتباه بعملية تسلل عند الحدود الأردنية

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، "أننا تلقينا بلاغا عن نشاط مشبوه عند الحدود الأردنية جنوب البحر الميت". وقال إن "الجيش يجري عمليات بحث وتمشيط للاشتباه بعملية تسلل عند الحدود الأردنية".

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