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وزير الخارجية الأوكراني في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: روسيا تمثل أكبر تهديد أمني

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اشار وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الى أن "روسيا تمثل أكبر تهديد أمني"، معتبرا أن "روسيا تكذب حين تتكلم عن السلام".

ورأى ان "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجرم حرب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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