وزير الخارجية الأوكراني في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: روسيا تمثل أكبر تهديد أمني

اشار وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الى أن "روسيا تمثل أكبر تهديد أمني"، معتبرا أن "روسيا تكذب حين تتكلم عن السلام". ورأى ان "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجرم حرب".

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