إعلام إسرائيلي: النيابة العامة ترفض طلب نتانياهو تقليص فترات الإدلاء بشهادته في قضايا الفساد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "النيابة العامة رفضت طلب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تقليص فترات الإدلاء بشهادته في قضايا الفساد".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "القضاة قرروا بالإجماع استئناف محاكمة رئيس الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بقضايا فساد يوم 10 كانون الأول في تل أبيب".

في 25 تشرين الثاني، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "النيابة العامة ترفض طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تأجيل الإدلاء بشهادته أسبوعين في قضايا الفساد التي يحاكم فيها".