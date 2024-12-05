الكرملين: نتابع عن كثب ما يحدث في سوريا ونحن في حوار مستمر مع دمشق

أكد "الكرملين"، أننا "نتابع عن كثب ما يحدث في سوريا ونحن في حوار مستمر مع دمشق"، موضحا أن "حجم مساعدتنا للسلطات السورية لمحاربة المسلحين يعتمد على تقييم الوضع في البلاد".

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