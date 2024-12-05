وزير الخارجية البولندي: لافروف جاء إلى قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ا ليكذب بشأن الغزو الروسي

اشار وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، الى أنه "لن يجلس إلى طاولة مع سيرغي لافروف في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مالطا"، قائلا إن وزير الخارجية الروسي جاء إلى هنا "ليكذب".
وقال سيكورسكي لصحافيين لدى وصوله لحضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تاكالي قرب فاليتا "سيأتي لافروف إلى هنا ليكذب بشأن الغزو الروسي وما تفعله روسيا في أوكرانيا. ولن أستمع إلى تلك الأكاذيب".
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