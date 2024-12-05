نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن رئيس الشاباك السابق يورام كوهين، قوله إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو طلب مني التجسس على شخصيات خلال حدث أمني".
ومنذ أيام، صدّقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون يمنع ملاحقة أي من ضباط أو جنود أو موظفي المؤسسة الأمنية بتهمة نقل معلومات سرية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأمر الذي أثار الجدل بين المسؤولين الإسرائيليين.
ويُطلق على مشروع القانون "قانون فيلدشتاين" نسبة إلى المتحدث السابق باسم نتانياهو للشؤون الأمنية إيلي فيلدشتاين، المعتقل بتهمة تسريب وثيقة أمنية حساسة إلى صحيفة "بيلد" الألمانية، جنباً إلى جنب مع ضابط وجندي متهمين بسرقة الوثيقة من المخابرات العسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الشاباك السابق يورام كوهين: نتانياهو طلب مني التجسس على شخصيات خلال حدث أمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.