رئيس الشاباك السابق يورام كوهين: نتانياهو طلب مني التجسس على شخصيات خلال حدث أمني

نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن رئيس الشاباك السابق يورام كوهين، قوله إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو طلب مني التجسس على شخصيات خلال حدث أمني".

ومنذ أيام، صدّقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون يمنع ملاحقة أي من ضباط أو جنود أو موظفي المؤسسة الأمنية بتهمة نقل معلومات سرية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأمر الذي أثار الجدل بين المسؤولين الإسرائيليين.

ويُطلق على مشروع القانون "قانون فيلدشتاين" نسبة إلى المتحدث السابق باسم نتانياهو للشؤون الأمنية إيلي فيلدشتاين، المعتقل بتهمة تسريب وثيقة أمنية حساسة إلى صحيفة "بيلد" الألمانية، جنباً إلى جنب مع ضابط وجندي متهمين بسرقة الوثيقة من المخابرات العسكرية.