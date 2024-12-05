وزارة الدفاع التركية: الأزمة الحالية في سوريا ناتجة عن تجاهل النظام السوري مطالب المعارضة

اشارت وزارة الدفاع التركية، الى أن "الأزمة الحالية في سوريا ناتجة عن تجاهل النظام السوري مطالب المعارضة"، مؤكدة أننا "نتخذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار في شمال سوريا بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وأكدت "التزامنا بالاتفاقيات الخاصة بمناطق العمليات شمال سوريا"، داعية "الجميع للالتزام بها". وشددت على أننا "لن نسمح لحزب العمال الكردستاني الإرهابي وتوابعه باستغلال عدم الاستقرار في المنطقة".

ولفتت الى أن "موقفنا تجاه مكافحة الإرهاب في سوريا واضح وصارم"، مشيرة الى أننا "نتابع نشاط المعارضة بحلب والتطورات في إطار الأهمية التي نوليها لوحدة سوريا ومكافحة الإرهاب".