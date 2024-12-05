الدفاع المدني اعلن عن المهمات المنفذة: انتشال جثمان شهيد من بلدة دير سريان

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن المهمات المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان: محافظة النبطية - انتشال جثمان شهيد ( من عناصر الدفاع المدني) من بلدة دير سريان ونقله إلى مستشفى راغب حرب. ضاحية بيروت الجنوبية - إعادة فتح طريق بعد أن قطع في منطقة حي السلم - حي الجامعة. - إخماد حريق ركام مبنى في منطقة الغبيري. خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.

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