الحجار زار "مجمع إنماء القدرات الإنسانية" معلنا عن الإستمرار ببرامج الدعم المالية لمختلف شرائح المجتمع من برنامج أمان

زار وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور الحجار بمناسبة اليوم العالمي لذوي الحاجات الخاصة في 3 كانون الأول "مجمع إنماء القدرات الإنسانية" التابع لمؤسسات الرعاية الإجتماعية في لبنان دار الأيتام الإسلامية، شاكرا المؤسسات على "سعة صدرها وحسن استقبالها للنازحين من ذوي الإعاقة مع أسرهم وما قدموه لها من مختلف الخدمات اللوجستية وأعمال الإغاثة من لحمهم الحي دون إنتظار أي مساعدة خارجية"، كما عرض خطط وزارة الشوؤن على صعيد النزوح وإستقبال الوافدين وإستشراف خطط مسبقة لتلافي أي نزوح مستجد في البلاد كما معالجة النزوح الحالي وإعادة النازحين إلى قراهم.

من جهة ثانية ، أعلن الحجار "الإستمرار ببرامج الدعم المالية التي تخصصها الوزارة لمختلف شرائح المجتمع من برنامج أمان للعائلات الأكثر فقراً في لبنان إلى المساعدات المالية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من ضمن برنامج البدل النقدي". كما أعلن "افتتاح 7 مراكز جديدة لوزارة الشوؤن في مختلف الأقضية والمحافظات، إضافةً الى سبع مراكز موجودة أصلاً وذلك بهدف سهولة الوصول وتفعيل جمع المعلومات لإطلاق ورشة تجديد بطاقات الوزارة المنتهية الصلاحية"، منوها بـ"إعادة الإعمار من خلال التسهيلات اللوجستية لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المراكز المعنية".

كما ابدى "إستعداده لعقد لقاء لممثلي الهيئات الخارجية ،كاليونيسف ومفوضيات شؤون اللاجيئن في لبنان وغيرها من الدول مع مؤسسات الرعاية الإجتماعية لعرض تقارير الإغاثة أثناء النزوح لتبادل الخبرات وتقديم الدعم اللازم لإستمرار المؤسسات في رسالاتها".