اكد نقيب أطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش خلال حفل قسم اليمين الطبية لعدد من الأطباء الجدد في بيت الطبيب، ان "القطاع الطبي في لبنان برهن عن تضامن كامل وأثبت قدرته على مواجهة التحديات واستيعاب الازمات ونتائج الحروب".
وأشار في كلمته الى أن "هذا النجاح لا يعفينا من التركيز على اعادة هيكلة القطاع الطبي خصوصًا والصحي عمومًا وفق المعايير الطبية العالمية الحديثة"، لافتا الى أن "القطاع الطبي أثبت قدرته على التنسيق في ما بين مكوناته من مستشفيات الى مسعفين وممرضين وغيره".
وخاطب الأطباء الجدد، قائلا "تنتقلون اليوم من مقاعد الدراسة والتدريب المهني الى المستشفيات والعيادات كأطباء جدد، وأعتقد أن من بينكم من شارك في معالجة الجرحى في أقسام الطوارئ وأعتقد انها بداية عمل انساني منصوص عنه في قانون الآداب الطبية. فالنقابة ستواكبكم حتى النهاية وطيلة أيام حياتكم حتى بعد التقاعد".
واضاف، "ألفتكم الى النقص الفادح في بعض الاختصاصات وأنصح بالتوجه نحوها على غرار طب الطوارىء وبعض الاختصاصات الجراحية. كما ادعوكم الى التشبث بالوطن وعدم الهجرة فانتم حراس الصحة وتذكروا دائما أن صحة الوطن هي من صحة المواطن".
كانت هذه تفاصيل خبر بخاش في حفل قسم اليمين للأطباء الجدد: القطاع الطبي بلبنان أثبت قدرته على مواجهة التحديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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