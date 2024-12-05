رئيس وزراء فرنسا في قصر الإليزيه لتقديم استقالة حكومته لماكرون

وصل رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه إلى قصر الإليزيه لتقديم استقالة حكومته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدما حجم النواب الثقة عن الحكومة، على ما أفادت وكالة فرانس برس.

وتنص المادة 50 من الدستور الفرنسي على أنه "يتحتم على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية" بعد إقرار مذكرة بحجب الثقة عنه في الجمعية الوطنية.

ومن المقرر أن يوجه ماكرون خطابا إلى الفرنسيين مساء الخميس بعد هذا الحدث الذي يعمق الأزمة السياسية في البلاد.

وكان قد صوت البرلمان الفرنسي بالأغلبية لسحب الثقة من حكومة ميشال بارنييه بعد ثلاثة أشهر فقط على توليه مهامه في خطوة تعمق الأزمة السياسية في البلاد.

وللمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاما، أقرت الجمعية الوطنية مذكرة حجب ثقة عن الحكومة اقترحها أقصى اليسار وحصلت على دعم اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن.

وأيد المذكرة 331 نائبا أي أكثر بكثير من الغالبية المطلوبة.

هذا، وطالب أقصى اليسار في فرنسا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاستقالة والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد.