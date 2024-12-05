أكدت وكالة الأنباء السورية، نقلا عن مصدر عسكري، بأنه "لا صحة للأنباء التي توردها مصادر الإرهابيين حول وصولهم إلى منطقة جسر المزراب أو دخولهم أي حي من أحياء مدينة حماة".
وأوضح المصدر أن "جميع قواتنا بعرباتها وآلياتها المنتشرة على أطراف المدينة تتمركز في نقاط متقدمة وتشكل خطوطاً دفاعية منيعة في مواجهة أي محاولة تسلل للإرهابيين".
وقال المصدر العسكري أيضا إن "الطيران الحربي السوري الروسي المشترك وحوامات الدعم الناري تدمر أعداداً كبيرة من آليات الإرهابيين في ريف حماة الشمالي وتقضي على العشرات منهم وتعمل على تعزيز خطوط قواتنا المدافعة على ذلك الاتجاه".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء السورية: لا صحة لما تورده مصادر الإرهابيين بشأن وصولهم لجسر المزراب أو دخولهم أيًا من أحياء حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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