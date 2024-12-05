انتشال جثامين 16 شهيدًا من بلدات البياضة وشمع والناقورة

واصل الدفاع المدني اللبناني عمله في البحث وتفقد عدد من قرى وبلدات قضاء صور التي كانت عرضة للمواجهات مع الجيش الاسرائيلي منذ اليوم الاول لوقف اطلاق النار، حيث تمكن من انتشال تسعة شهداء من بلدة شمع وستة من بلدة البياضة وشهيد من الناقورة.

وتوجهت صباح اليوم فرق الدفاع المدني الى تلك البلدات مصطحبة اليات ضخمة لاستكمال عملية البحث عن شهداء.