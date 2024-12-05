واصل الدفاع المدني اللبناني عمله في البحث وتفقد عدد من قرى وبلدات قضاء صور التي كانت عرضة للمواجهات مع الجيش الاسرائيلي منذ اليوم الاول لوقف اطلاق النار، حيث تمكن من انتشال تسعة شهداء من بلدة شمع وستة من بلدة البياضة وشهيد من الناقورة.
وتوجهت صباح اليوم فرق الدفاع المدني الى تلك البلدات مصطحبة اليات ضخمة لاستكمال عملية البحث عن شهداء.
كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثامين 16 شهيدًا من بلدات البياضة وشمع والناقورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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