شرف الدين: تغييب مقصود لوزارة المهجرين في ملف إعادة الأعمار وعودة النازحين وميقاتي يُملي قرارات دون استشارتنا

رأى وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، أنه "هناك تغييب مقصود لوزارة المهجرين في ملف إعادة الأعمار وعودة النازحين"، وقال: "مش مشردقين نكون بلجنة فيها أخد وعطا".

ولفت، في تصريح لقناة "الجديد"، إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يُملي قرارات دون استشارتنا وجلسة مجلس الوزراء السبت في صور هي جلسة رمزية".