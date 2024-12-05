الجيش الإسرائيلي فجر منازل بمنطقة الحرش في بلدة يارون

عمد الجيش الاسرائيلي صباح اليوم على تفجير منازل في منطقة الحرش في بلدة يارون- قضاء بنت جبيل، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

ويأتي ذلك مع مواصلة إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.