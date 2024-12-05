"حماس": لا بديل عن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة وصفقة تبادل

أشارت حركة حماس، في بيان، إلى أن "اعتراف جيش الاحتلال بمسؤوليته عن مقتل 6 من الأسرى، يؤكد صحة رواية الحركة وبطلان رواية الاحتلال وتحمله مسؤلية التداعيات التي حدثت في حينه".

وأوضحت أن "مقتل المزيد من أسرى الاحتلال على يد جيشهم يؤكّد فشل نظرية (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو بتحرير الأسرى بالقوة، وأن الضغط العسكري لا يحرر أسراه بل يقتلهم".

وأضافت الحركة "نتانياهو مسؤول مباشر عن مقتل عشرات الأسرى، بسبب إفشاله التوصل لاتفاق".

وأعلنت أنه "لا بديل عن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وصفقة تبادل".

وأمس، أفادت وكالة "رويترز" بأن مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف التقى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في محاولة للتوصل إلى اتفاق في غزة.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، بأن قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة ومن المتوقع عودة فريق حركة حماس التفاوضي إلى الدوحة.