وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري: قواتنا بريف حماة تخوض معارك عنيفة مع التنظيمات الإرهابية وتكبدها خسائر فادحة

أفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، نقلا عن مصدر عسكري، بأن "قواتنا العاملة في ريف حماة تخوض معارك عنيفة في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وأضاف المصدر "يقوم الطيران السوري الروسي المشترك وقوات المدفعية والصواريخ باستهداف تجمعات الإرهابيين وأرتالهم في أماكن وجودهم ومحاور تحركهم، ما أسفر عن تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم ومقتل وجرح العشرات منهم وتدمير الكثير من عتادهم وآلياتهم".