صحيفة إسرائيلية: الحرب مع "حزب الله" أفقدت اقتصاد إسرائيل 61 ألف وظيفة في شهر تشرين الأول

نقلت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية بيانات رسمية من مكتب الإحصاء المركزي عن تأثيرات كبيرة للحرب الإسرائيلية مع "حزب الله" على سوق العمل في إسرائيل خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وأوضحت أن عدد الوظائف في القطاع الخاص انخفض بنسبة 1.5%، أي بفقدان حوالي 61 ألف وظيفة، بينما بلغ عدد الوظائف في أيلول الماضي نحو 4 ملايين وظيفة، لكنه تراجع إلى 3.948 ملايين وظيفة في تشرين الأول، مما يعكس تأثير التصعيد العسكري الذي بدأ في أيلول ووصل إلى ذروته تشرين الأول.

ولفتت إلى أن متوسط الأجور في الاقتصاد الإسرائيلي شهد انخفاضًا بنسبة 1.6%، من 13522 شيكلاً (حوالي 3540 دولارًا) في أيلول إلى 13309 شواكل (حوالي 3480 دولارًا) في تشرين الأول.

وأشار إلى أن متوسط الأجور تشرين الأول جاء أعلى بنسبة 6.7%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، حيث بلغ المتوسط آنذاك 12467 شيكلا (حوالي 3270 دولارًا).

وأوضحت أن البيانات تظهر أن التقلبات في متوسط الأجور استمر خلال الأشهر الأخيرة، في نطاق يتراوح بين 13300 شيكل (3480 دولارًا) و13600 شيكل (3570 دولارًا).