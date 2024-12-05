شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جزر الكوريل الروسية والان نبدء بالتفاصيل

زلازل جزر الكوريل الروسية

الكوارث الطبيعية

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، المحيط الهادئ شمال غرب جزر "الكوريل" الواقعة في روسيا.وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع في المحيط الهادئ وعلى عمق 338.9 كيلومترًا.هذا ولم ترد تقارير عن احتمال حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي".وقبل أشهر ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، ذات الجزر.ووقع الزلزال حينها في المحيط الهادئ على بعد 467.6 كم، غرب مدينة كوريلسك وعلى عمق 23 كم.والعام الماضي، كانت أعلنت أيضا الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أنّ زلزالًا بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة جزر الكوريل الروسية.وحينها ذكرت أن الزلزال وقع على عمق 66 كيلومترًا، وعلى بعد 123 كيلومترًا من الجنوب الشرقي من جزيرة إيتوروب.