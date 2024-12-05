سحب جثث شهداء من مبانٍ دمرها الجيش الإسرائيلي في شمع

عملت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية، على سحب جثث عدد من الشهداء من بعض المباني التي دمرها الجيش الاسرائيلي في بلدة شمع.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

ومن المتوقع أن تبدأ لجنة الإشراف على تنفيذ آلية الاتفاق هذا الأسبوع.