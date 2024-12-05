استئناف استقبال المرضى في المركز الصحي الجامعي – الحدث الإثنين المقبل

أفادت الجامعة اللبنانية في بيان، أنه "عطفًا على البيان الأخير الصادر عن رئاسة الجامعة اللبنانية، تعلن إدارة المركز الصحي الجامعي في مدينة رفيق الحريري الجامعية - الحدث استئناف استقبال المرضى في أقسام المركز كافة اعتبارًا من صباح الإثنين 9 كانون الأول 2024".

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