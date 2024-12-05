المنار: الجيش اللبناني وصل إلى شبعا وجرافات إسرائيلية تجرف الطريق الرابط بين البلدة ومنطقة محاذية لمزارع شبعا

أفادت قناة "المنار"، بأنه بعد دخول الجيش اللبناني إلى بلدة شبعا، تقوم جرافات الجيش الإسرائيلي ترافقها دبابات ميركافا بتجريف الطريق الرابط بين البلدة ومنطقة "بركة النقار" المحاذية لأراضي مزارع شبعا". وأشارت إلى أن "انتشار الجيش اللبناني وصل الى المدرسة الرسمية جنوبي البلدة ولم يتمكن من الوصول الى موقعه السابق في "بركة النقار" بسبب وجود قوة اسرائيلية معادية في المنطقة".

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