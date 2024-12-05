اشار النائب وضاح الصادق، الى ان "عددا كبيرا من التجار استغل حاجات الناس في ظلّ الدمار الحاصل ورفعوا أسعار الألمنيوم والزجاج بشكل مبالغ فيه، مما زاد من معاناة أهلنا. هذا التصرف الجشع يُفاقم المأساة التي نعيشها جميعًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
ولفت في هذا الاطار، الى أنني "تواصلت مع المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، من أجل التدخل سريعًا ووضع حد لهذا التجاوز غير الإنساني، وقد وعد بمتابعة الموضوع ومعالجته".
كانت هذه تفاصيل خبر الصادق: تواصلت مع أبو حيدر للتدخل ووضع حد لتجاوزات تجار الألمنيوم والزجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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