الصادق: تواصلت مع أبو حيدر للتدخل ووضع حد لتجاوزات تجار الألمنيوم والزجاج

اشار النائب وضاح الصادق، الى ان "عددا كبيرا من التجار استغل حاجات الناس في ظلّ الدمار الحاصل ورفعوا أسعار الألمنيوم والزجاج بشكل مبالغ فيه، مما زاد من معاناة أهلنا. هذا التصرف الجشع يُفاقم المأساة التي نعيشها جميعًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".

ولفت في هذا الاطار، الى أنني "تواصلت مع المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، من أجل التدخل سريعًا ووضع حد لهذا التجاوز غير الإنساني، وقد وعد بمتابعة الموضوع ومعالجته".