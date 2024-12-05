السفارة التركية: سلطات تركيا تبرعت بوحدات صحية للنازحين داخلياً المقيمين في المدارس في الجنوب

أعلنت السفارة التركية في بيان، أن "تركيا تبرعت بـ36 وحدة للاستحمام ودورات المياه، لاستخدامها في المدارس الواقعة في المناطق الجنوبية، التي تستضيف موقتاً الأشخاص الذين اضطروا لترك منازلهم نتيجة العدوان الإسرائيلي".

وأوضحت انه "من المقرر أن تصل السفينة أك Deniz التي تحمل هذه الوحدات إلى ميناء بيروت صباح اليوم".

وأشارت الى انه "تم توفير الوحدات البالغ عددها 36 وحدة من قبل رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) التابعة لجمهورية تركيا، وكل وحدة منها قادرة على خدمة ستة أشخاص في نفس الوقت".

ولفتت الى انه "سيتم تركيب الوحدات في 15 مدرسة موزعة على صيدا، صور، النبطية، الخيام، تبنين، بنت جبيل وغيرها من المواقع، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي".