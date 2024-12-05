علّق رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانيو" الوزير السابق ريشار قيومجيان على مقتل رئيس مركز كرم الزيتون في "القوات اللبنانية" رولان المر من قبل مجموعة "جنود الرب"، بالقول: "كما رفضنا ونرفض السلاح غير الشرعي بيد أي حزب، نأبى أن يتحول اسم "الرب" إلى صفة تستغلها مجموعة مسلحين زعران وقتلة".
وطلب من "السلطات القضائية والأمنية في الدولة ملاحقة مجموعة "جنود الرب" الخارجة عن القانون ومحاكمتها"، وقال: "الأشرفية ترفض هؤلاء المجرمين".
بدوره، قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي: "في ازعر معو قرشين ممشي وراه زعران مسلحهن وبيستبيحوا حياة الناس. رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي)، شو ناوي تعمل بالضبط؟".
كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان بعد مقتل رئيس مركز كرم الزيتون في "القوات": نطلب من الدولة ملاحقة ومحاكمة مجموعة "جنود الرب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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