اعلنت وزارة الخارجية الروسية "دخول معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية حيز التنفيذ". واشارت الى ان "نائب وزير خارجية روسيا تبادل وثائق التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع نظيره الكوري الشمالي بموسكو ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ". ولفتت الى أن "دخول اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية حيز التنفيذ سيساهم في تطوير التفاعل متعدد الأوجه بين موسكو وبيونغ يانغ".

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