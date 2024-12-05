عراقجي: اجتماع وزراء خارجية مسار أستانا سيعقد في قطر لوجود وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا بالدوحة

أعلن وزير خارجية إيران عباس عراقجي، أن "اجتماع وزراء خارجية مسار أستانا سيعقد في قطر لوجود وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا في الدوحة". ويأتي هذا الاجتماع على ضوء التطورات في شمال سوريا وهجوم الفصائل المسلحة بقيادة هيئة "تحرير الشام" على حلب وحماة. وتتواصل الاشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة، وسط دعوات دولية لإيجاد حل للأزمة السورية بالمسار السياسي.

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