مطران السريان الأرثوذكس في حلب: صامدون في حلب وكل ساعة تمر تحمل تحديات جديدة

أكد مطران السريان الأرثوذكس في حلب، بطرس قسيس، أن "الواقع الجديد الذي تعيشه المدينة حالياً لم يكن متوقعاً"، وأنه مضطر مع أبناء كنيسته للتكيف معه بكل تفاصيله، قائلاً: "صامدون في حلب"، وذلك إثر الهجوم الذي شنته الفصائل المسلحة في شمال سوريا وعلى رأسها هيئة "تحرير الشام".

وأضاف المطران قسيس، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": إن "كل ساعة تمر في المدينة تحمل تحديات جديدة، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث في اللحظة التالية في مدينة بحجم حلب، التي تضم كتلة بشرية كبيرة وعدداً كبيراً من المعامل".

وأشار مطران حلب إلى أنه كـ"رئيس طائفة، يشعر بأن واجبه هو البقاء مع أبناء كنيسته في حلب"، موضحاً أن "المدينة تضم 11 كنيسة مسيحية، واتخذ الجميع قراراً بالبقاء مع الشعب حتى آخر فرد".

وذكر أنه "موجود في الكنيسة لخدمة أهالي المدينة كما كانت الحال منذ 13 عاماً من الأزمة السورية، ونتفهم خيار كل شخص غادر حلب خلال اليومين الأولين من هذه الأزمة، علماً أنه بعد هذين اليومين تم إغلاق الطرقات، ما منع الأهالي من الخروج باستثناء باصات قليلة غادرت صباح أمس إلى منطقة الجزيرة السورية".