إعلام إسرائيلي: المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سينعقد مساء اليوم لبحث مقترح صفقة تبادل الأسرى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سينعقد مساء اليوم لبحث مقترح صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس".
وأمس، أفادت وكالة "رويترز" بأن مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف التقى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في محاولة للتوصل إلى اتفاق في غزة.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، بأن قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة ومن المتوقع عودة فريق حركة حماس التفاوضي إلى الدوحة.
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