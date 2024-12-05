شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قانون الضمان الاجتماعى إضافة حقيقية لمنظومة الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، على أهمية التحركات المتواصلة التي تقوم بها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي لتعزيز مختلف اجراءات الحماية الاجتماعية، وتوسيع القاعدة المستفيدة لتضم ملايين المصريين.

ولفت محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ استجابة حقيقية لتوجيهات الرئيس السيسي، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة لخدمة الفئات الاكثر احتياجا.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، تنفيذًا للمادة 17 من الدستور، التي تكفل الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام التأمين الاجتماعي.

وتابع نائب الصعيد، أن مشروع القانون يسعى لاستحداث فئات جديدة ضمن شبكة الأمان الاجتماعي، بما يسمح بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من المستحقين، ويعكس التزام مصر بالاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية وبنجاح شديد طوال العشر سنوات الماضية.

واختتم النائب احمد محسن، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي إضافة حقيقية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وخدمة عشرات الملايين من المصريين عبر تكافل وكرامة وغيرها.