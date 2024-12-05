مسؤول أميركي لـ"إي بي سي": روسيا حذرت أميركا من أنها ستنفذ تجارب لإطلاق صواريخ تفوق سرعة الصوت في شرق المتوسط

أفاد مسؤول أميركي، في تصريح لشبكة "إي بي سي"، بأن "سلطات روسيا حذرت أميركا من أنها ستنفذ تجارب لإطلاق صواريخ تفوق سرعة الصوت في شرق المتوسط".

وأوضح المسؤول أن "التحذير جاء خلال اتصال بين رئيس هيئة الأركان المشتركة الروسية فاليري غيراسيموف مع نظيره الأميركي تشارلز براون".

وأضاف "روسيا قالت إن على السفن الأميركية الابتعاد عن منطقة الهدف لأسباب تتعلق بالسلامة".

في وقت سابق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين عسكريين، أن "رئيسَي الأركان الروسي فاليري غيراسيموف والأميركي تشارلز براون بحثا هاتفيا إدارة مخاوف التصعيد بين البلدين"، و"قضايا أمنية عالمية وإقليمية وملف أوكرانيا".

وقال المسؤولون إن "رئيس أركان روسيا أخبر نظيره الأميركي أن إطلاق صاروخ أوريشنيك الباليستي على أوكرانيا مجدول مسبقا".

وأضافت نيويورك تايمز "رئيس أركان روسيا أوضح أن إطلاق الصاروخ الباليستي ليس مرتبطا بإطلاق كييف صواريخ أتاكمز".