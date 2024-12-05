شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك على نفسك.. تعرف على معايير السلامة والصحة المهنية في قانون العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت المادة 209 من قانون العمل، على أن تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتى تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص:

ويتضمن القانون عقوبات ضد مخالفة معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتنص المادة 256 أيضا ، على أن يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومن هذه الاحتياطات والتدابير:

1- كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.

2- كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.



