"وول ستريت جورنال" عن مسؤول في فريق ترامب: الرئيس المنتخب سيلتقي أحد كبار مساعدي زيلنسكي

أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤول في فريق الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب، الى ان "الرئيس المنتخب سيلتقي أحد كبار مساعدي زيلنسكي، وهذا الاجتماع سيحضره مبعوث ترامب لأوكرانيا وروسيا".

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