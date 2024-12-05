ماكرون يوجه خطابًا للفرنسيين مساء الخميس بعد حجب البرلمان الثقة عن الحكومة

يوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا إلى الأمة مساء الخميس بعدما حجبت الجمعية الوطنية (البرلمان) الثقة عن الحكومة ما عمق الأزمة السياسية في البلاد، على ما أعلن قصر الإليزيه.

وسيتوجه ماكرون العائد للتو من زيارة السعودية إلى الفرنسيين الخميس عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينيتش على ما أعلن مكتبه.

ولم يعط معاونوه أي تفاصيل حول موعد تكليف رئيس جديد للوزراء.

وكان قد صوت البرلمان الفرنسي بالأغلبية لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه بعد ثلاثة أشهر فقط على توليه مهامه في خطوة تعمق الأزمة السياسية في البلاد.

وللمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاما، أقرت الجمعية الوطنية مذكرة حجب ثقة عن الحكومة اقترحها أقصى اليسار وحصلت على دعم اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن.

وأيد المذكرة 331 نائبا أي أكثر بكثير من الغالبية المطلوبة.

هذا، وطالب أقصى اليسار في فرنسا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاستقالة والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد.