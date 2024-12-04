كوريا الجنوبية تشتعل بالمظاهرات : مطالبات شعبية بعزل الرئيس

تشهد كوريا الجنوبية موجة واسعة من المظاهرات الشعبية التي اجتاحت شوارع العاصمة سيؤول ومدن أخرى، حيث يطالب المحتجون بعزل الرئيس بسبب اتهامات تتعلق بسوء الإدارة والفساد. يأتي هذا التصعيد في ظل تزايد الغضب الشعبي على سياسات الحكومة الأخيرة، التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وقد جذبت الاحتجاجات اهتمامًا محليًا ودوليًا، وسط دعوات للحوار والحلول السلمية.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحا لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب الأحكام العرفية الصادمة والقصيرة الأمد التي دفعت قوات مدججة بالسلاح إلى تطويق البرلمان قبل أن يتسلق المشرعون الجدران لإعادة دخول المبنى ويصوتون بالإجماع على رفع أمره.

شروط العزل

ويتطلب لعزل يون موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، كما يتطلب عزله موافقة ستة قضاة على الأقل من المحكمة الدستورية المكونة من تسعة أعضاء.

وقد يتم طرح الاقتراح، الذي قدمه حزب المعارضة الرئيسي الليبرالي الديمقراطي وخمسة أحزاب معارضة أصغر، للتصويت في وقت مبكر من يوم الجمعة.

وقد عرض كبار مستشاري يون في مجال السياسة ووزير الدفاع كيم يونج هيون الاستقالة في الوقت الذي تكافح فيه الأمة لفهم ما بدا وكأنه حيلة سيئة التخطيط.

القوى المناهضة

وفي خطابه الذي أعلن فيه الأمر المفاجئ، تعهد يون بالقضاء على القوى «المناهضة للدولة» واستمر في انتقاد محاولات الحزب الديمقراطي عزل كبار المسؤولين الحكوميين وكبار المدعين العامين.

لكن الأحكام العرفية لم تستمر سوى ست ساعات، حيث صوتت الجمعية الوطنية على إلغاء أمر يون قبل أن ترفعه حكومته رسميًا.

وقال الحزب الديمقراطي الذي يملك الأغلبية في البرلمان الذي يضم 300 مقعد إن نوابه قرروا دعوة يون إلى الاستقالة على الفور وإلا فإنهم سيتخذون خطوات لعزله.

«لقد كان إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية انتهاكاً واضحاً للدستور. ولم يلتزم بأي متطلبات لإعلانه»، هذا ما جاء في بيان للحزب. «كان إعلانه الأحكام العرفية باطلاً في الأصل ويشكل انتهاكاً خطيراً للدستور. لقد كان عملاً تمردياً خطيراً ويوفر أساساً مثالياً لعزله».

عزل يون

وماذا سيحدث إذا تم عزل يون؟ إن عزله يتطلب دعم 200 من أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية. ويشغل الحزب الديمقراطي وأحزاب المعارضة الصغيرة الأخرى مجتمعة 192 مقعدا. ولكن رفض إعلان يون الأحكام العرفية في تصويت 190-0 شمل أصوات 18 نائبا من حزب قوة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون، وفقا لمسؤولي الجمعية الوطنية. وانتقد زعيم حزب الشعب التقدمي هان دونج هون وعمدة سيول أوه سي هون، وهو أيضا عضو، إعلان يون الأحكام العرفية.

وقال تشو جينمان، أستاذ في جامعة دوكسونج النسائية في سيول، إنه من المرجح للغاية أن يدعم المشرعون اقتراح عزل يون نظرًا لأن بعض أعضاء الحزب الحاكم صوتوا بالفعل ضد مرسومه.

وإذا تم عزل يون، فسوف يتم تجريده من سلطاته الدستورية حتى تصدر المحكمة الدستورية حكمها. وسوف يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يشغل المنصب الثاني في الحكومة الكورية الجنوبية، مسؤولياته الرئاسية. الأحكام العرفية:

الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أثارت غضباً واسعاً في البلاد، رأى الشعب والمعارضة فيها إجراءً غير دستوري يهدف إلى قمع المعارضة السياسية.

هذه الخطوة جاءت بعد فقدان الحكومة السيطرة على البرلمان، ووسط سلسلة من الفضائح التي أضعفت شعبية الرئيس، بما في ذلك قضايا فساد.

الأحكام العرفية

تعني منح السلطات العسكرية صلاحيات استثنائية خلال حالات الطوارئ

وكانت المرة الأخيرة التي فُرضت فيها في عام 1979.

وهذه المرة، برر الرئيس الإجراء بوجود «تهديدات داخلية معادية للدولة»، وهو ما رفضه كثيرون، مشيرين إلى أنه استُخدم كأداة لتعزيز سلطة الحكومة ومواجهة المعارضة البرلمانية القوية، التي كانت تسعى لعزله عن الحكم.