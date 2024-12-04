مقتل 50 فلسطينياً وإصابة العشرات بهجمات إسرائيلية في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أمس، مقتل 50 فلسطينياً وإصابة العشرات خلال الساعات الـ 24 الماضية في القطاع.

وذكرت السلطات في تصريح صحفي أن «القوات الإسرائيلية ارتكبت ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة في الساعات الـ 24 الماضية وصل على إثرها إلى المستشفيات 50 شهيداً و84 مصاباً».

وأضافت أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقالت السلطات الصحية إنه بذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 44532 قتيلاً و105538 إصابة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.