ترامب بصدد ترشيح اتكينز لرئاسة مفوضية البورصة والأوراق المالية



ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن نيته ترشيح بول اتكينز المدافع عن العملات الرقمية لرئاسة مفوضية البورصة والأوراق المالية. وقال ترامب، إن اتكينز الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار المالي باتوماك باتنرز والمفوض السابق في هيئة الأوراق المالية والتداول أثبت كفاءته في تطبيق اللوائح وفقاً للمنطق السليم. وأضاف أنه «يؤمن بجدوى أسواق المال القوية والمبتكرة التي تستجيب لاحتياجات المستثمرين، والتي توفر رأس المال اللازم لجعل اقتصادنا الأفضل في العالم. كما يدرك أن الأصول الرقمية والابتكارات الأخرى تشكل أهمية بالغة لجعل أميركا أعظم من أي وقت مضى».

يذكر أن مفوضية الأوراق المالية والتداول مسؤولة عن إدارة أسواق الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية في الولايات المتحدة. وإذا وافق مجلس الشيوخ الأميركي الذي يتمتع فيه الحزب الجمهوري بالأغلبية على تعيينه، سيخلف أتكينز جاري جينسلر في رئاسة المفوضية.

واشتهر جينسلر بفرض قواعد صارمة على أنشطة أسواق المال؛ بهدف حماية مصالح المستثمرين. لكنه كان يتعرض باستمرار لانتقادات من جانب من يقولون، إن مفوضية الأوراق المالية أصبحت تحت قيادته متشددة إن لم تكن معادية لصناعة الاستثمار.