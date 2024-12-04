شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 جنديا فيتناميًا في انفجار خلال تدريب عسكري والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الفيتنامية، مساء اليوم الأربعاء، مقتل 12 جنديا فيتناميا في انفجار وقع أثناء تدريب عسكري.وذكر بيان وزارة الدفاع أن الحادث وقع، مساء أمس الأول الاثنين، في ميدان رماية بمقاطعة دونج ناي بجنوبي فيتنام بينما كانت قوات المنطقة العسكرية السابعة تتدرب على القتال في ظروف جوية قاسية وتضاريس معقدة.وتابعت الوزارة أن الانفجار وقع خلال نقل عبوات ناسفة أثناء هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية.وأضافت أنه "قد تم الإعلان عن فقدان إجمالي 12 فردا، وتم انتشال معظم الجثث منذ ذلك الحين، لكن جهود البحث مازالت مستمرة".وتم تحديد السبب الأولي للحادث بأنه جاء نتيجة تعرض مفجر كهربائي لضربة صاعقة، مما أدى إلى تفجير المواد المتفجرة كهربائيا.وجاء في بيان الجيش أن "هذه المأساة تمثل خسارة فادحة للقوات ولعائلات وأصدقاء الضحايا".