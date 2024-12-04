شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة روسية تطلق ذخيرة تحذيرية على مروحية عسكرية ألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصادر، لوكالة الأنباء الألمانية، إن طاقم سفينة روسية في بحر البلطيق أطلق ذخيرة تحذيرية على مروحية عسكرية ألمانية كانت في مهمة استطلاع.

وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى الحادث بإيجاز على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، غير أنها لم تتطرق لأي تفاصيل. بحر البلطيق وأكدت بيربوك إنه غالبا ما تكون هناك سفن في بحر البلطيق تشارك في التحايل على العقوبات المفروضة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعادة ما يتم استخدام الذخيرة التحذيرية مثل الطلقات التحذيرية فقط في حالات الطوارئ.