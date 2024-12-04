عقدت لجنة المتابعة للقمة الروحية اجتماعها الثاني في مقر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في الحازمية، في حضور ممثلين عن المجلس والبطريركية المارونية ودار الفتوى الاسلامية ومشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز.
وناقشت اللجنة ورقة عمل تتضمن اقتراحات لاعادة البناء والاعمار للاضرار التي خلفها العدوان الاسرائيلي على لبنان ، ورفع هذه الورقة الى الرؤساء الروحيين لاقرارها وتحويلها الى القمة الروحية.
وأكد اللجنة، أنها "ستواصل نشاطها في هذا الصدد وتعقد اجتماعا في دار الفتوى الثلاثاء المقبل، وتزور عددا من القيادات الرسمية والسفارات العربية والاجنبية".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة المتابعة للقمة الروحية انعقدت في المجلس الشيعي وناقشت اقتراحات للاعمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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