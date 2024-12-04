إصابة طفل برصاصة طائشة وهو عائد من المدرسة الى بيته في الخندق الغميق

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن رصاصة طائشة أصابت الطفل م. ر. م البالغ من العمر ٥ سنوات، في رأسه، وهو عائد من المدرسة إلى بيته في الخندق العميق.
وأدخل الطفل إلى "مستشفى رزق" في الأشرفية، حيث يرقد في العناية الفائقة.
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