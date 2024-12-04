القرم أعلن إعادة تشغيل سنترالات في مناطق جنوبية وإعادة وصل شبكة ألفا في مروانية

أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، في تصريح، أنه "رغم الدمار الكبير الذي لحق بالسنترالات، تمكّنت الفرق الفنية في أوجيرو، اليوم، من إعادة تشغيل محطات خربة سلم، جويا، عرسال، نحله، يمونة، زبود، انصار، منصوري، راس العين".

وأضاف "أثمّن عالياً الجهد الكبير الذي قامت به والذي يستحقون منّا كلّ الشكر والتقدير".

وفي تصريح آخر، قال إنه "رغم قسوة الظروف، أصلح العطل وأعاد وصل شبكة ألفا في مروانية".

وذكر "أنني أقدّر جهده وأثمّن جهود الفرق الفنية في شركتي ألفا وتاتش لأنها تمكّنت من إعادة تشغيل 79 محطة لألفا من أصل 141، و126 محطة لتاتش من أصل 190 كانت متضرّرة قبل وقف إطلاق النار".