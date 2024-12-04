نقلت قناة الجديد عن مصادر حزب الله، قوله إن "رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هو "عماد المرشحين" للرئاسة ولن نتراجع عنه خطوة واحدة إلى الوراء".
هذا، ونقلت عن مصادر التيار "الوطني الحر" بأنه "لن نقبل بقائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً لأن "مش بس بدّو تعديل دستوري" بل هو لا تنطبق عليه المواصفات للمرحلة المقبلة".
وذكرت الجديد أن أوساط المعارضة النيابية تعتبر أن "قائد الجيش مقبولٌ لدينا لكنَّ الظرفَ هو الذي يوصِلُه الى بعبدا وليس رضانا او عدمَ رضانا عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: مصادر حزب الله تؤكد عدم التراجع عن ترشيح فرنجية ومصادر الوطني الحر تعارض انتخاب قائد الجيش رئيسًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.