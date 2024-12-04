الجديد: مصادر حزب الله تؤكد عدم التراجع عن ترشيح فرنجية ومصادر الوطني الحر تعارض انتخاب قائد الجيش رئيسًا

نقلت قناة الجديد عن مصادر حزب الله، قوله إن "رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هو "عماد المرشحين" للرئاسة ولن نتراجع عنه خطوة واحدة إلى الوراء".

هذا، ونقلت عن مصادر التيار "الوطني الحر" بأنه "لن نقبل بقائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً لأن "مش بس بدّو تعديل دستوري" بل هو لا تنطبق عليه المواصفات للمرحلة المقبلة".

وذكرت الجديد أن أوساط المعارضة النيابية تعتبر أن "قائد الجيش مقبولٌ لدينا لكنَّ الظرفَ هو الذي يوصِلُه الى بعبدا وليس رضانا او عدمَ رضانا عليه".