مديرية الدفاع المدني نعت الموظف العملاني علي نبعة الذي استشهد بغارة إسرائيلية في ديرسريان

نعت المديرية العامة للدفاع المدني الموظف العملاني علي حسين نبعة من عديد مركز الطيبة العضوي- النبطية الاقليمي الذي استشهد بتاريخ ٠٣-١٢-٢٠٢٤ اثر تعرضه لغارة جوية إسرائيلية استهدفته أمام منزله في بلدة دير سريان. وفي ما يلي نبذة عن حياته: الموظف العملاني علي حسين نبعة من عديد مركز الطيبة العضوي- النبطية الاقليمي. - من مواليد 10-10-1988 دير سريان-مرجعيون. - عمل بصفة متطوع اختياري اعتباراً من 2-1-2007 إلى أن تم تثبيته في الملاك الدائم بصفة فرد بتاريخ 21-8-2023. - حائز على تنويهات عدة من مدير عام الدفاع المدني. - تابع العديد من الدورات التدريبية في الداخل. - شارك في العديد من المهمات. - كان مثال الموظف الشجاع في خدمة الوطن والمواطن. الوضع العائلي: متأهل وله ثلاثة اولاد.

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