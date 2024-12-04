شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: البرلمان المقبل لابد أن يتلائم مع شكل الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة مهمة، جاءت بعد إعداد طويل من الدولة المصرية لمشهد سياسى مهم.

وأضاف هشام عبد العزيز خلال مداخلة لبرنامج "الشارع النيابى" بقناة "إكسترا نيوز"، أن الحزب يرى أن البرلمان المقبل لابد أن يعبر بشكل واضح عن الخطوات التى قامت بها الدولة فى بناء منظومة تنمية سياسية والاهتمام بملفات حقوق الإنسان بما يتلائم مع شكل الجمهورية الجديدة.

ولفت هشام عبد العزيز إلى أن الحزب سيقوم بحملة توعية كبيرة لأعضاء الحزب فى مختلف المحافظات وسيبدأ بمجموعة من الندوات والصالونات يتشارك فيها مع برلمانيين وأحزاب ونخب سياسية لمناقشة الشأن الانتخابى.

واوضح هشام عبد العزيز، أن أولى الندوات التى سيتم عقدها وهى "ماذا يريد الناخب من البرلمان؟"، ومواصفات النائب الذى يحتاجه البرلمان المقبل، وقدرته على مناقشة القضايا المهمة، كما نسعى لأن يكون هذا البرلمان فارق فى الحياة السياسية المصرية.