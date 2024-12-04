الخارجية الأوكرانية: ننفي بشكل قاطع الاتهامات الروسية المتعلقة بدعم كييف لقوات المعارضة السورية

نفت وزارة الخارجية الأوكرانية، "بشكل قاطع الاتهامات الروسية المتعلقة بدعم كييف لقوات المعارضة السورية".
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن "الجهات الضامنة لصيغة أستانا بشأن سوريا على اتصال دائم وسط تفاقم التصعيد هناك".
وشددت الخارجية الروسية على ان "ما شجع الإرهابيين بسوريا هو تحريض قوى خارجية ومقاتلون أجانب فضلا عن الأثر الأوكراني".
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