ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تايلاند

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات في جنوب تايلاند إلى 29 شخصاً، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الأربعاء، فيما يتوقع تواصل هطول الأمطار الغزيرة حتى الخميس.

وألحقت الفيضانات التي بدأت في أواخر نوفمبر، أضرارا بنحو 155 ألف عائلة، بحسب السلطات. وكانت الحصيلة السابقة للوكالة تشير إلى مقتل 25 شخصاً.

ونزح أكثر من 33 ألف شخص نتيجة الفيضانات، وفق ما أفادت المتحدثة باسم وزير الصحة.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية التايلاندية من تواصل هطول الأمطار الغزيرة حتى الخامس من ديسمبر.

وفي شمال ماليزيا، أفاد مسؤولون في إدارة الكوارث الثلاثاء بمقتل خمسة أشخاص.

وضرب الإعصار ياغي شمال فيتنام ولاوس وتايلاند وبورما ما تسبب بفيضانات وانهيارات أرضية أسفرت عن مصرع المئات وعن عشرات المفقودين.