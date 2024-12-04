ميقاتي يرأس جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي

يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا، شارك فيها وزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي،الاعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل،الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي،الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الاتصالات جوني القرم،الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، المهجرين عصام شرف الدين، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، والاقتصاد أمين سلام.

كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.