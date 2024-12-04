الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل تفجير القليلة اليوم

أعلنت قيادة الجيش في بيان انه "بتاريخ 4 / 12 / 2024، ما بين الساعة 15.15 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل تفجير القليلة – قضاء صور".

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